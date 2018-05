Fietser botst met wandelbus 01 juni 2018

Een fietser is gisterennamiddag gewond geraakt nadat hij rond 16 uur in aanrijding kwam met een van de wandelbussen ter hoogte van de Maaseikstraat in Gent. De fietser kloeg over pijn aan zijn voet en werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het busje legt dagelijks een vast traject af in het centrum van Gent om stapvoets bezoekers te vervoeren die minder goed te been zijn. Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. (WSG)