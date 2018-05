Fietser aangereden 31 mei 2018

Een fietser (56) is dinsdagavond om 23.52 uur met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een botsing in de Charles de Kerchovelaan in Gent. De bestuurder van de auto, een 26-jarige chauffeur uit Sint-Martens-Latem, kon de aanrijding niet vermijden. Hij raakte niet gewond. (WSG)