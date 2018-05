Fietser (68) gewond na aanrijding 16 mei 2018

02u37 0

Een 68-jarige man uit Gent is maandag rond 13.45 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval met zijn fiets op de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. Een 20-jarige Antwerpenaar die met zijn bestelwagen achteruit van een parkeerplaats weg reed, had de man niet gezien, waardoor het tot een aanrijding kwam. Het slachtoffer viel en moest voor verzorging naar het UZ in Gent. Hij verkeerde niet in levensgevaar. (JEW)