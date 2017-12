Fietser (50) overlijdt bij aanrijding 02u31 4 Sam Ooghe Het ongeval gebeurde in de Langerbruggestraat, vlak bij Volvo Cars. Gent De 50-jarige Dirk Van Geele uit Evergem is gisternamiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Langerbruggestraat in Oostakker. De fietser werd er aangereden door een bestelwagen. Bij voetbalclub KFC Evergem Center is het verdriet groot om hun "manusje-van-alles".

Het ongeval gebeurde iets na de middag in de Langerbruggestraat, vlakbij Volvo Cars. Dirk fietste in de richting van het Veer en wilde oversteken naar het fietspad aan de andere kant van de baan. Een Nederlandse chauffeur uit Breda had Dirk niet opgemerkt. Die vijftiger overleefde de klap niet.





"Hij was als toeleverancier voor Volvo Cars", aldus de vrouw van de chauffeur. "Hij was aan zijn laatste stop toe. Letterlijk op honderd meter van zijn bestemming gebeurt dit. Wat een vreselijk incident."





Ook bij voetbalclub KFC Evergem Center is de verslagenheid groot. "Hij was verantwoordelijk voor de kantine", zegt voorzitter Hubert Van de Walle. "Het is een zeer groot verlies voor onze club." (JEW/OSG)





Repro JEW Dirk Van Geele.