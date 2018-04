Fietser (22) gewond na botsing met auto 21 april 2018

Een 22-jarige fietster uit Gent is gisterochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Meierij, in Ledeberg. Ze werd er rond 8 uur aangereden door een wagen, bestuurd door een 26-jarige vrouw uit het West-Vlaamse Gistel. De bestuurster raakte zelf ook gewond. Geen van beide dames is er erg aan toe. (OSG)