Fietser (16) lichtgewond 23 januari 2018

Een 16-jarige fietser uit Gent is zaterdagnamiddag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Borluutlaan met de Guido Gezellelaan in De Pinte. De jongeman stak vanuit de Guido Gezellelaan de Borluutlaan over om verder te fietsen in de Sportwegel. Een 52-jarige man uit De Pinte in zijn Volkswagen Sharan kon niet meer tijdig remmen. Hierdoor kwam de fietser ten val. Hij werd voor verzorging naar het AZ Maria Middelares in Gent overgebracht. (JEW)