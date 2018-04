Fietsenstalling station te streng beheerd 26 april 2018

02u52 0

"Sinds enige tijd worden de fietsenstallingen aan het station Gent-Sint-Pieters niet langer beheerd door Max Mobiel maar door de firma Apcoa", zegt Sara Matthieu (Groen). "Nu stelt het Gents MilieuFront dat hun beleid rond weesfietsen nogal rigoureus is. Een aantal van de fietsen die in het depot belanden, lijken niet te beantwoorden aan de categorie 'weesfiets'. De fietsen zijn goed onderhouden, met opgepompte banden." Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw geeft haar gelijk. "Te veel fietsen worden weggehaald wegens hinderlijk. Ook is de service voor fietsherstel slechter en niet open op zaterdag." De NMBS reageert: "We streven op eigen grondgebied naar een propere ondergrondse fietsenstalling. Wij hebben geen weet van klachten over het fietsherstel."





(VDS)