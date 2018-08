Fietsen moeten weg van stationsplein 1.500 EXTRA ONDERGRONDSE PLAATSEN ACHTER GENT SINT-PIETERS ERIK DE TROYER

21 augustus 2018

02u26 0 Gent Over een week verwijdert de stad een deel van de fietsen op het Koningin Maria-Hendrikaplein om een betere doorgang te creëren voor voetgangers. Dat kadert in een plan om het plein aan station Gent Sint-Pieters aantrekkelijker en veiliger te maken. Later opent een ondergrondse fietsenstalling met 1.500 plaatsen waardoor parkeren op het plein onnodig wordt.

Nog even en de eerste studenten landen weer in Gent en dat betekent meteen ook een enorme toestroom van extra fietsen. Vooral aan het Maria-Hendrikaplein durven die zich al eens opstapelen op zowat elk vrij hoekje. Geen fraai zicht voor toeristen die daar hun eerste glimp van de stad opvangen. Een deel van de fietsen op het plein zal nu op 27 augustus verwijderd worden. "Momenteel staan op die plaats nog 135 fietsen foutief gestald. Dat is geen enorm aantal, maar door die fietsen weg te halen willen we er voor zorgen dat voetgangers makkelijker over het plein kunnen, ook met een buggy. Bovendien zullen er geen fietsen meer gestald kunnen worden", legt Gisèle Rogiest van project Gent Sint-Pieters uit.





"Momenteel wachten we op de aannemer om de laatste details in orde te brengen voor een extra ondergrondse fietsenstalling aan het Koningin Mathildeplein aan de achterkant van het station. Die is goed voor nog eens 1.500 fietsen, wat zowat overeenkomt met het aantal op het Maria-Hendrikaplein vandaag. Binnenkort willen we de stalling openen." In totaal zijn er momenteel al 13.500 fietsenstallingen ondergronds aan het station. Dat worden er op korte termijn dus 15.000. Maar zelfs dat zou wel eens onvoldoende kunnen zijn.





Strenge controle

"We zullen wel streng optreden tegen hinderlijk geparkeerde fietsen, vooral ondergronds. Fietsen die daar geparkeerd worden naast de bestaande fietsenrekken worden sowieso verwijderd. De fiets kan dan opgehaald worden door de eigenaar. Zo niet gaat de fiets naar ons depot. Fietsen die boven hinderlijk gestald staan worden in het rek gezet, indien mogelijk", zegt Rogiest.





Project Gent Sint-Pieters en de stad Gent proberen al een tijdje orde te scheppen op het chaotische plein waar voetgangers, fietsers, auto's, bussen en trams dicht op mekaar zitten. "We hebben nieuwe signalisatie op de weg geschilderd en hebben maatregelen genomen om fietsers en voetgangers van mekaar te scheiden. Daardoor is de situatie een pak beter geworden. Eén van de volgende aanpassingen is een ingreep aan de fietsenstalling ter hoogte van de Prinses Clementinalaan. We krijgen regelmatig meldingen van conflicten tussen fietsers en voetgangers daar."