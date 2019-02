Fietsdieven wisselen van jas voor bewakingscamera’s: “Een list? Neen, dat is bij ons een traditie” OSG

18 februari 2019

15u52 0 Gent Een twintiger uit Afghanistan riskeert voor de correctionele rechtbank een celstraf met uitstel voor een fietsdiefstal aan het ziekenhuis Sint-Lucas. Voor de politie en de rechter kwam hij met de ene na de andere verklaring op de proppen om zijn hachje te redden.

De feiten zijn wat ze zijn: de beklaagde en een voortvluchtige kompaan werden eind 2017 gezien op bewakingscamera’s aan het ziekenhuis. De twee wisselen in beeld van jas, zetten hun kap op, en gaan in de fietsparking van Sint-Lucas aan de haal met een fiets. Later wordt een van hen geïdentificeerd en opgepakt.

De beklaagde riskeert een korte celstraf met uitstel een geldboete, maar dat wil hij duidelijk vermijden. Hij verklaarde eerst dat hij dronken was en dacht dat hij zijn eigen fiets meegenomen had. Ook de wissel van de jassen zou ‘per ongeluk’ gebeurd zijn. Voor de rechter kwam ook ter sprake dat het wisselen van de jassen geen list betreft, maar ‘een traditie’. De rechter aanhoorde het allemaal met de nodige argwaan, en velt vonnis op 8 maart.