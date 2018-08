Fietscontroles bij stoplichten: 18 overtredingen SAM OOGHE

03 augustus 2018

De Gentse politie heeft donderdag de eerste van een reeks aangekondigde controles gehouden op fietsers die rode stoplichten of de stopstreep negeren. Tussen 17.30 en en 18.35 uur betrapten de flikken op het kruispunt Einde Were/Overzet één bromfietser en achttien fietsers. Dertien onder hen probeerden het rode licht te ontwijken door over het voetpad te rijden en zo rechtsaf te slaan. "Dat mag ook niet. Zo brengen ze voetgangers in gevaar." Er volgen nog controles.