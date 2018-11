Fietscontrole in studentenbuurt: “Mijn fietslicht is nog onderweg met de post” Jeffrey Dujardin

23 november 2018

10u20 0 Gent De Verkeersdienst van de Gentse politie organiseerde gisteren een fietscontrole in de studentenbuurt. 49 fietsers reden rond zonder of met slecht werkende lichten. Eén student had wel een origineel excuus, zijn fietslicht was onderweg met de post.

De politie merkte op dat er wel een verbetering is in het aantal fietsers dat ze moeten beboeten voor de fietsverlichting. “De acties hebben wel degelijk resultaat”, zegt de politie. Maar toch komen studenten soms met de meest creatieve uitvluchten op de proppen. “Zo was er een student die de politie ervan probeerde te overtuigen dat hij wel degelijk een fietslicht had”, aldus de Gentse politie. “Maar hij had het online besteld en het was nog onderweg met de post. De politie heeft de student erop gewezen dat het niet voldoende is om lichten aan te kopen, ze moeten toch ook wel bevestigd zijn aan je fiets om in orde te zijn.” Vier fietsers kregen een onmiddellijke inning omdat ze bezig waren met hun gsm tijdens het fietsen. Drie fietsers konden geen identiteitskaart voorleggen. Eén fietser vond het niet nodig om zijn handen te gebruiken bij het fietsen wat ook verboden is.

Tijdens de actie had de politie ook oog voor overtredingen van andere weggebruikers. Ze schreven drie GAS-boetes uit voor parkeerovertredingen: twee op het trottoir en één op het fietspad. Eén bestuurder kreeg een onmiddellijke inning voor het negeren van een rood licht.