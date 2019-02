Fietsbrug Zuiderpoort kost miljoen meer dan gepland door vertraging bij bouw Erik De Troyer

15 februari 2019

16u23 0 Gent In april beginnen de werken voor de nieuwe fietsbrug die de Zuiderpoort met de Stropkaai verbindt. De bouw heeft een jaar vertraging opgelopen en dat heeft gevolgen voor de prijs. In plaats van 2,2 miljoen zal ze nu 3,2 miljoen euro kosten.

De stad Gent is al jaren vragende partij voor de fietsbrug, maar een vergunning krijgen, bleek geen evidentie. De stad wijst daarbij naar de hogere overheden. Door het wachten werd de brug ook een pak duurder. “De prijzen voor beton en staal zijn fors gestegen. Bovendien waren de aannemers in 2017 en 2018 zwaar bevraagd, vermoedelijk door de lokale verkiezingen. Daardoor kost de brug nu geen 2,2 miljoen euro, maar 3,2 miljoen. De stad betaalt 33% van die factuur, Vlaanderen 35% en de rest van de brug wordt betaald met Europese subsidies en een tussenkomst van de projectontwikkelaar van de Zuiderpoort”, aldus schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen).

De werken voor de brug starten in april. Een jaar later moet ze klaar zijn. De Stropkaai wordt in tussentijd een fietsstraat om een veilige verbinding te maken met de brug. “Dat is toch een straat waar weinig wagens kwamen”, aldus Watteeuw.