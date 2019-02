Fietsambassade leent parcours uit om kinderen te leren fietsen Sabine Van Damme

26 februari 2019

20u14 0 Gent Alle Gentse scholen kunnen binnenkort een materiaalkoffer uitlenen bij de Fietsambassade, om kinderen te leren fietsen. In de koffer zit allerlei materiaal om verkeerssituaties na te bootsen, tot en met een verkeerslicht.

De school Sancta Maria in Gentbrugge kreeg gisteren de primeur. Het zesde leerjaar mocht er het parcours van de Fietsambassade testen. “Het is een ideale manier voor kinderen om te oefenen in behendigheid en om de verkeersregels te leren,” zegt Jan Vanhee van de Fietsambassade. “De stad is voor kinderen en hun ouders geen evidente omgeving om ervaring op de fiets op te doen. Dankzij het fietsparcours kunnen kinderen zich eerst voorbereiden en levensechte situaties oefenen voor ze zich in het verkeer wagen.” Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw en onderwijsschepen Elke Decruynaere kwamen een kijkje nemen.

Ook de lokale Gentse politie heeft overigens al langer een scholen-fietsparcours dat kan worden uitgeleend. De Fietsambassade Gent en Politie Gent zullen aanvragen naar elkaar doorverwijzen wanneer hun eigen parcours uitgeleend is.

Vanaf dinsdag 26 februari 2019 kunnen scholen het parcours bij de Fietsamabssade reserveren, en vanaf maandag 11 maart 2019 kunnen scholen het parcours effectief ontlenen. Momenteel is er slechts één koffer beschikbaar, er komt op korte termijn een tweede bij.