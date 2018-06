Fiets van politiewoordvoerder gestolen 30 juni 2018

Voor fietsdieven is duidelijk iedereen gelijk voor de wet. Donderdagavond gingen ze aan de haal met de fiets van Matto Langeraert, de woordvoerder van de politie. Een beetje pijnlijk, gezien de strijd die de politie voert tegen fietsdiefstallen. "Ik zat na mijn werkuren bij de kapper in de Rabostraat, vlakbij de Burgtraat", zegt Matto. "Ik had, zoals het hoort, mijn fiets met een stevig slot vastgemaakt aan een boom. Maar op klaarlichte dag, ergens tussen 17 en 18 uur, is hij dus gepikt, met slot en al. Gelukkig was het niet mijn dure koersfiets, maar wel mijn gewone stadsfiets. In elk geval, het blijft een zeer vervelend gevoel." Matto ging gisteren, zoals iedereen zou moeten doen, aangifte doen. "Mijn fiets was gegraveerd, dus als hij ergens opduikt, krijg ik hem terug", zegt hij nog. (VDS)