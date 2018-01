Fiets terecht dankzij Facebook Flikken 20 januari 2018

Na het knuffelkonijn dat eerder deze week weer aan een kindje gegeven werd, is ook een gestolen fiets dankzij Facebook weer bij de rechtmatige eigenaar geraakt. De Gentse politie had de fiets eerder deze week op haar Facebook-pagina geplaatst. De persoon die reageerde, kon aantonen dat hij de eigenaar was en mocht de fiets weer meenemen naar huis. Ben je iets verloren, kijk op de pagina van de 'Gentse Flikken' waar een fotoalbum met gevonden/verloren voorwerpen staat of contacteer de dienst gevonden/verloren voorwerpen op 09/266.69.14 (DJG)