Fiets gestolen terwijl slachtoffer van ongeval in ambulance zit Jeffrey Dujardin

05 april 2019

16u57 0 Gent De 23-jarige Tine Decosemaker, een studente aan UGent, kreeg dinsdagmiddag te maken met een schrijnende diefstal. Ze kwam aan de Coupure Links, aan de Blandijnberg, zwaar ten val met haar fiets. Toen ze in de ambulance verzorgd werd, kreeg ze te horen dat haar fiets verdwenen was. “Een rotgevoel”, zegt ze.

Voor Tine is het nog één grote waas. “Ik weet nog dat ik de boekentoren ben buitengekomen. Het volgende dat ik weet zijn flarden van op de spoed. Drie uren zijn verdwenen uit mijn hoofd.” De twintiger kwam zwaar ten val met haar fiets, ze liep naast een zware hersenschudding ook een hoofdwonde op. En haar fiets, die ze al had van toen ze nog een kind was, die bleek verdwenen. “Die is al bijna 12 jaar in mijn bezit. Ik heb er serieus buikpijn van. Het is jammer dat mensen een fiets stelen tijdens zo een gebeurtenis. Normaal doe ik die altijd goed op slot, maar in die situatie kon ik dat niet echt doen. Ik zal met een bloedneus en hoofdwonde in de ambulance.”

Foto’s van de fiets heeft Tine niet, enkel de herkenbare achterkant heeft ze op foto. “De fiets heeft een geel logo achteraan, dat verwijst naar een Limburgse winkel. Indien mensen langs een fietsenstalling lopen, willen jullie dan eens kijken of er een fiets staat met dat geel logo? Verder is de fiets donkergrijs met een roestige streep, van toen ik als kind ben gevallen, een grijze bel aan de linkerkant, een grijze rechthoekige kettingbeschermer.”

Mocht u de fiets van Tine tegenkomen, kan u altijd de Gentse politie verwittigen. Dan kan online of via 09/266.61.11.