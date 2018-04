Fiets bengelt aan flitspaal 12 april 2018

Niet alleen automobilisten 'hangen eraan' in Gent: ook fietsen worden al eens het slachtoffer van de flitspalen.





Op een foto die op de Facebookpagina van de Gentse flikken verscheen, is namelijk te zien hoe een fiets aan de flitspaal aan de Sint-Lievenslaan hangt te bengelen. De eigenaar had de fiets vastgemaakt aan de paal, maar bij het openmaken om de film te wisselen, ging de tweewieler mee de lucht in.





Geen probleem voor de politie, die het filmpje toch konden wisselen. En de fiets? Die staat enkele dagen later nog steeds vast aan de flitspaal. (OSG)