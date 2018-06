Festivalsfeer in 't Kuipke 15 juni 2018

Waar? 't Kuipke in Gent.





Wanneer? Afspraak op maandag 18 juni vanaf 15 uur, zaterdag 23 juni vanaf 12 uur en donderdag 28 juni vanaf 18 uur voor de matchen van de Rode Duivels.





Waarom naar daar? Tijdens 'To Russia With Love' maken ze er een te gek voetbalfeest van met een Duivelse barbecue en een afterparty met optredens.





Inkom? Vijf euro. Tickets via wkingent.be en aan de kassa. Het is verboden om eigen drank of eten mee te brengen, supporters kunnen ter plekke drank- en eetbonnetjes kopen. Info zie wkingent.





Prijs van een pint en een cocktail? Een pint kost 2,5 euro, een Martini-tonic 6,25 euro.