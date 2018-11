Festival vol leesplezier in De Krook Yannick De Spiegeleir

22 november 2018

17u10 1

Voor het tweede jaar op rij kan je morgen en overmorgen terecht op het leesfestival #DAAROMLEESIK in stadsbibliotheek De Krook. Deelnemers kunnen er een leestest doen om hun persoonlijke leesprofiel te ontdekken: zijn ze een gelukzoeker, gevoelsmens, een verrekijker of een omnivoor? Maar ook over hun leesmuren heenkijken en leesplezier op originele manieren beleven. Door te ontdekken welke romans Ugent-wetenschappers Paul Verhaeghe, Johan Braeckman of Hetty Helsmoortel persoonlijk hebben geïnspireerd voor het voeren van hun onderzoek, Dirk De Wachter of Assita Kanko horen vertellen welke boeken hun blik op de wereld hebben veranderd, genieten van een gastronomisch menu gebaseerd op de lievelingsboeken van Dimitri Verhulst, meeluisteren tijdens een voorleesmarathon voor kleuters, kinderen en tieners. Wie de leestest nu al wil doen kan surfen naar daaromleesik.be/leestest.