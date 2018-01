Feestserre in schaduw Sint-Niklaaskerk open 26 januari 2018

In de schaduw van de Sint-Niklaaskerk heeft de hippe evenementenlocatie RAY gisterenavond officieel de deuren geopend. Het glazen paviljoen met bar en kinderspeeltuin was al te bewonderen tijdens de Winterfeesten en is een initiatief van de uitbaters van horecazaak Moris, ook in Klein Turkije. Eerder gaf de stad al groen licht om er een petanquepiste en speeltuigen te installeren. "We willen ons paviljoen verder laten ontpoppen tot een veelzijdige en originele evenementenlocatie. Het wordt een ontmoetingsplek voor passanten, onze buren en klanten van de bestaande horecazaken in de omgeving", klinkt het bij initiatiefnemers. Morgen zaterdag staat er al een 'closet sale' op het programma met de verkoop van kledij en de mogelijkheid om te aperitieven bij een streepje muziek. (YDS)