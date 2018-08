Feestje voor en na match Buffalo's HORECAGROEP HOUDT 'TURBO GANTOISE' IN OVERGENOMEN CHESS CAFÉ SABINE VAN DAMME

04 augustus 2018

02u36 0 Gent Voortaan wordt er al 3 uur voor elke thuismatch van AA Gent een stevig feestje gebouwd op een steenworp van het stadion. Horecagroep MTM nam er het Chess Café over, en organiseert er nu tweewekelijks 'Turbo Gantoise'. Ook na de match is er uiteraard een party.

MTM is de horecagroep die de Ray en de Morris in Klein Turkije uitbaat, net als het Krookcafé in de nieuwe bib en de Millie Vanillie in de Sint-Niklaasstraat. "Nu hebben we ook het ter ziele gegane Chess Café overgenomen", vertellen Tim Seynaeve en Bart Meyskens. "Er wordt stevig in verbouwd, en tegen december willen we hier openen. Er komt enerzijds een restaurant, en anderzijds een polyvalente ruimte voor B2B-evenementen, een bar en een club. Het gebouw is enorm groot, er is meer dan ruimte genoeg."





Pop-up

Maar in afwachting blijft het pand alvast niet ongebruikt staan. "Wij zijn allemaal Buffalo's. Ik ga al naar de wedstrijden van KAA Gent kijken sinds mijn 5 jaar", zegt Tim. "En dus heb ik de voorbije jaren ook veel in de Chess gestaan, na de match. Daarom willen we hier nu zelf, bij wijze van pop-up, iets voetbal-gerelateerd doen. We zitten in de schaduw van de Ghelamco Arena, dus qua locatie ideaal."





Zo ontstond dus het idee van 'Turbo Gantoise'. "We beginnen hier 3 uur voor de aanvang van élke thuismatch", klinkt het. "We kunnen binnen feesten, als dat nodig is, maar vandaag is het alvast buiten te doen. We zorgen voor dj's en drank, zodat iedereen in de sfeer kan komen. En we richten ons - zeker voor de match - echt op iedereen. We willen dat zowel harde kern van de spionkop als de families van de Telenettribune zich hier welkom voelen. Dan kunnen we samen al wat 'indrinken' voor de match, de ene met een pintje, de andere met een cola. Daarom gaan we ook niet alleen retro muziek draaien, maar ook hedendaagse beats."





De match zelf volgt iedereen - ook de initiatiefnemers uiteraard - dan in het stadion, maar na de match kan er opnieuw gefeest worden bij Turbo Gantoise, tot in de vroege uurtjes. Dan mag het er wat steviger aan toe gaan. "Een beetje zoals het al was dus, maar dan met een 'turbo-touch'."





Uitmatchen

"We overwegen om ook de uitmatchen hier uit te zenden, zodat wie niet mee op verplaatsing gaat, hier samen kan kijken. Daar is naar verluidt vraag naar. We willen ook de supportersverenigingen betrekken, en misschien zelfs dj contests organiseren. Kortom, het moet hier een plezante boel worden. We beginnen vandaag, voor de match tegen Zulte Waregem. Om 18 uur gaan hier de tapkranen open, en er is ook een frietkraam. We vragen uiteraard geen toegangsgeld. En tijdens de verbouwingen doen we gewoon door, desnoods in containers. Elke thuismach feest met een blauw-witte achtergrond.





Ottergemsesteenweg, 802, ergens halfweg tussen het stadion en Ivago.