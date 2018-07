Feestenschepen haalt zwaar uit naar fietsers in Feestenzone 23 juli 2018

02u37 0 Gent "Het is degoutant, irritant en extreem arrogant om in de Feestenzone te fietsen als het druk is, en het is nog gevaarlijk ook." Feestenburgemeester Christophe Peeters hield zich niet in afgelopen weekend, nadat hij zelf ei zo na werd aangereden. "De politie heeft opdracht gekregen de fietsers hierop aan te spreken."

Het zorgde voor heel wat spierballengerol op het stadhuis. De verkiezingen zijn dan ook nabij. "Iedereen moet zich hoffelijk gedragen in het verkeer, ook fietsers, maar zulke uitspraken helpen niemand vooruit", reageerde mobiliteitsschepen Watteeuw. De politie trok effectief op pad om fietsers aan te manen af te stappen in de Feestenzone, maar boetes werden niet uitgedeeld. Er geldt dan ook geen fietsverbod in de zone. Het reglement zegt dat 'fietsers in de Feestenzone moeten afstappen als het te druk is', maar 'te druk' is uiteraard een subjectief gegeven. "We moeten overwegen om een fietsverbod in de Feestenzone in te voeren, minstens tussen bepaalde uren", vindt Christophe Peeters. "Uiteraard is het fantastisch dat mensen met de fiets komen, maar ze kunnen hun rijwiel achterlaten in stallingen voor ze de drukte induiken. Het zal duren tot er een kind wordt aangereden. Dan zal het kot te klein zijn." Maar opnieuw reageert Watteeuw: "Het is niet aan Peeters om zoiets op zijn eentje te beslissen, daarover moet overlegd worden." (VDS)