Feestbeesten Overpoortstraat: "Geen verkeer, wel terrassen"

Studenten en feestvierders willen dat de Overpoort een echte veilige en sfeervolle uitgaansbuurt wordt, volledig verkeersvrij en vol terrassen. Dat blijkt uit de korte enquête die Horeca Oost-Vlaanderen en de Gentse Tappers vorige maand lanceerden met als doel uitgaan in de Overpoortstraat te evalueren. Een 600-tal respondenten gaven een inzage in hun uitgaansagenda en gaven hun verbeterpunten voor de straat. 6 op 10 respondenten gaf aan minstens 1 keer per week uit te gaan in de Overpoort, 23% daarvan zelfs 2 keer. Ruim de helft van de respondenten zegt tussen de 10 en 30 euro uit te geven tijdens een nachtje stappen. Maar het kan ook duurder, zowat 20% geeft minstens 50 euro uit. 7 op de 10 nachtuilen kiezen sporadisch voor een 'midnight snack' in de straat, wat nog eens 5 tot 10 euro kost. Bijna de helft noemde veiligheid en buitenbeleving als verbeterpunten. "We streven er met de hele Overpoort al lang naar om de straat volledig verkeersvrij te maken, en dus ook taxi's en lijnbussen te weren" zegt Tim Joiris, voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen en van de Gentse Tappers. "Terrassen staan trouwens ook op ons verlanglijstje."





(VDS)