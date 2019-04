Feest voor werelduurrecordhouder Campenaerts in ’t Kuipke Sabine Van Damme

17 april 2019

18u06 0 Gent Victor Campernaerts, die dinsdag het werelduurrecord op de fiets verbeterde, krijgt een stevig feestje in de Gentse wielertempel ’t Kuipke. Dat gebeurt op 9 november, de zaterdag voor de start van de Zesdaagse.

Victor Campenaerts fietste dinsdag in de Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes liefst 55,089 kilometer ver op een uur tijd. Daarmee verpulverde hij het vorige werelduurrecord dat met 54,526 kilometer op naam van Sir Bradley Wiggins stond. Reden genoeg dus voor een stevig wielerfeestje, en waar kan dat beter dan in ’t Gentse Kuipke? Campernaerts moet er wel nog even op wachten. Fieste Mexican con Victor vindt pas plaats op 9 november. Maar het wordt wel een zwoel latinofeest mét wielrennen, maar ook met entertainment, muziek en feest. Organistor is Golazo, die ook de Zesdaagse organiseert. Die start de dinsdag erna, dus de fans kunnen zich alvast opwarmen.

Tickets zijn er nu al, via www.fiestamexicanaconvictor.be. De show start om 20.30 uur, maar de deuren van ’t Kuipke zwaaien al open om 18 uur.