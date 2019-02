Familie “Waarom kreeg Matthias geen lijkschouwing?” Wouter Spillebeen en Nele Dooms

18 februari 2019

13u05 4 Gent De 31-jarige Matthias Hofman die in de ochtend van 27 januari ineenzakte in de Kompass Klub in Gent en kort daarna in het ziekenhuis overleed, was volgens het parket onder invloed van MDMA. Twee dealers werden dezelfde nacht betrapt met xtc-pillen met een dergelijk hoge dosering MDMA.

De man uit Dendermonde was die nacht aan zijn tweede werkdag op rij toe toen hij zich rond 6.15 uur ineens onwel voelde. Een andere medewerker ging met hem naar de EHBO-post en belde een ambulance. Toen zakte hij in elkaar. “Hij werd overgebracht naar het UZ Gent waar hij kort nadien overleed”, aldus het parket Oost-Vlaanderen. “Het parket stelde een wetsdokter die de uitwendige schouwing deed en bloed-en urinestalen afnam.”

Het resultaat van dat onderzoek is nu bekend: het overlijden is druggerelateerd. “De informatie wijst op een bijzonder hoge dosis MDMA in combinatie met een mogelijk vooraf bestaande gevoeligheid of medische voorgeschiedenis. XTC-pillen met dergelijk hoge dosis MDMA circuleren momenteel op de Gentse drugsmarkt”, klinkt het bij het parket.

Medisch verleden

Maar voor de familie van Matthias is de verklaring van het parket niet voldoende. “We zijn bijzonder teleurgesteld in de gang van zaken”, zegt Laurens, de broer van Matthias, wiens vader hartspecialist is. “Er is geen lijkschouwing gebeurd. Het MDMA-gebruik die avond staat vast, maar de conclusie dat dat de oorzaak is, is te kort door de bocht.”

Volgens de familie zou het medische verleden een veel belangrijkere rol gespeeld hebben dan de drugs. Matthias overwon als peuter een ernstige ziekte. “Er wordt geen rekening gehouden met een nieuwe studie die zegt dat één op de vier ex-leukemiepatiënten hartfalen krijgt en dat hij onnodig een astmapuffer heeft gebruikt die nacht. Hij had ook geen last van oververhitting, wat typisch is bij een overdosis MDMA”, stelt Laurens.

Gevaarlijke trend

Dat de XTC met een gevaarlijk hoge dosering MDMA in het Gentse nachtleven circuleert, blijkt ook uit de arrestaties van diezelfde nacht. Twee drugdealers uit Brugge werden namelijk betrapt in de Kompass Klub en de Artcube in Gent. “Zij waren onder meer in het bezit van xtc-pillen met een dergelijke hoge dosering MDMA”, weet het parket. De dealers werden gedagvaard en zullen zich op 26 februari voor de Gentse rechter moeten verantwoorden. “De oorsprong van de drugs die het slachtoffer nam, zijn niet te achterhalen. Er is momenteel dus geen link tussen de opgepakte dealers en het overlijden”, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat er gewaarschuwd wordt voor de gevaarlijke drugs. “De hoge dosering van meer dan 200 mg MDMA per pil is een recente, gevaarlijke trend op de Belgische drugsmarkt. Het Belgian Early Warning System on Drugs heeft daarvoor eerder waarschuwingen verspreid in het kader van de Volksgezondheid”, besluit het parket.

De stad Gent onderneemt intussen acties om Kompass Klub op de vingers te tikken. “De burgemeester heeft de procedure opgestart om bestuurlijke maatregelen op te leggen aan de Kompass Club”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq. “Hij had eerder al verhoogd politietoezicht aan de club aangevraagd.” De club heeft nu 10 dagen tijd om een verweer in te dienen. Daarna kan volgens het reglement een sanctie worden opgelegd, gaande van een boete tot een tijdelijke sluiting.