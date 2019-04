Familie-onderonsje in operatiekwartier: “Voor herhaling vatbaar, geef dochters maar vast contract” Jeroen Desmecht

11 april 2019

18u56 2 Gent Samen met zijn twee dochters Jolien (27) en Annelies (30) heeft uroloog Yves Ringoir donderdag de operatietafel in het AZ Sint-Lucas in Gent gedeeld. “Tussendoor spraken we al eens over koetjes en kalfjes”, zegt vader Ringoir. “Maar het was zeker voor herhaling vatbaar. Wat mij betreft mogen ze hier allebei een vast contract krijgen.”

Drie ‘dr. Ringoirs’, een recept dat al eens tot verwarring kan leiden. We treffen de artsen in het bureau van de vader, wanneer plots de telefoon in de praktijk overgaat. “Anesthesist Ringoir? Aha, dat is mijn collega”, antwoordt Yves. “Ze zit toevallig naast mij, ik geef u door.”

Gent, 7.20 uur: assistent-anesthesie Jolien Ringoir brengt de eerste patiënt in een diepe slaap. Straks gaat haar zus Annelies, assistent-uroloog, aan de slag voor het nodige snijwerk. Vader Ringoir superviseert, en ziet dat het goed is. “Er staan vandaag zo’n achttal operaties op de planning: een paar kijkoperaties, maar ook twee buikoperaties”, weet hij. “Tussendoor praat je al eens over koetjes en kalfjes”, klinkt het. “Maar tijdens de operatie bleef alles natuurlijk professioneel.”

Yves werkt samen met vier andere urologen op de gelijknamige afdeling in het AZ Sint-Lucas in Gent. Dochter Annelies versterkte deze zomer de rangen als uroloog in opleiding. Assisteren, consulteren én opereren - het behoort allemaal tot het takenpakket van de jonge dertiger. Dit jaar rond ze - na maar liefst 13 jaar - haar studies af. “Ik heb al een paar keer met mijn papa aan de operatietafel gestaan, maar het is zeker geen dagelijkse kost”, zegt de jonge chirurg. “Er is een beurtrolsysteem met de verschillende urologen: zo sta ik elke drie maanden bij iemand anders.”

Ook zus Jolien (27) is voor haar opleiding op het AZ Sint-Lucas beland. Zij ging vorige week van start als assistent-anesthesist. “Ik woonde toen nog in Gent - een ziekenhuis dicht bij huis sprak me wel aan. Sint-Lucas was toen mijn eerste keuze, en toevallig heb ik die ook gekregen”, weet de jonge arts.

Annelies staat vanaf mei bij een andere uroloog. Jolien wordt dan weer op verschillende afdelingen in het ziekenhuis ingezet. Dat ze donderdag in hetzelfde operatiekwartier geboekt stonden, is dus een toevallige samenloop van omstandigheden. “En misschien ook een beetje door het toedoen van onze papa”, lachen de dochters. “We hadden afgesproken om samen foto’s te nemen, maar eigenlijk is het voor ons niet zo abnormaal”, klinkt het.

Spuit als waterpistool

Het is de dames dan ook met de paplepel ingegoten. Zo was de vader van Yves, Severin Ringoir (88), nefroloog. De mama van de twee dochters is dan weer klinisch bioloog. “We zijn daar een beetje mee opgegroeid. Als kind speelden we met grote spuiten. Die deden bij ons dienst als waterpistool.”

Dat beiden op hun achttiende voor geneeskunde kozen, kwam dan ook niet als een verrassing. “Ik heb nog even getwijfeld om economie te studeren”, zegt Jolien. “Er was geen druk van thuis uit. Mijn papa reageerde zelfs een beetje teleurgesteld (lacht): ‘Jij ook al?’, zei hij toen.”

Ontspanning

Zijn dochters afraden om in zijn voetsporen te treden, deed Yves niet. ook al klop je als chirurg al snel 60 werkuren per week. “Ik heb Annelies ooit gevraagd waarom ze in godsnaam uroloog wou worden. ‘Papa, ik heb u nog nooit horen klagen over uw werk, dus waarom niet?’, klonk de repliek. Opereren is mijn hobby, mijn ontspanning. Elke donderdag en vrijdag sta ik achter de operatietafel, en passeren er zo’n 20 tot 25 patiënten. Eigenlijk is mijn weekend dan al begonnen. Mijn dochters hebben diezelfde passie voor hun job, en dat kan ik alleen maar aanmoedigen.”

“Je ‘repareert’ mensen en je ziet snel resultaat”, vindt Annelies. “Ik werk graag met mijn handen. Tijdens mijn studies kwam ik al snel tot de conclusie dat ik deze richting uit wou.”

“Ik ga er geen doekjes om winden, dat zou niets voor mij zijn”, vult Jolien aan. “Ik werk liever achter de schermen. Je kan ook vanop de achtergrond veel betekenen voor je patiënten.”

Een telefoontje aan het einde van de werkdag leert ons dat alle operaties vlot zijn verlopen. “De media-aandacht was wat onwennig, maar het samenwerken met mijn dochters was zeker voor herhaling vatbaar”, klinkt het. “Wat mij betreft mogen ze hier meteen een vast contract krijgen.”