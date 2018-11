Familie Brusselsesteenweg op zoek naar kat: “Ze is het enige wat we nog ontbreken” Jeroen Desmecht Jeffrey Dujardin

27 november 2018

12u03 3 Gent De bewoners die hun huis verloren bij de brand in Gentbrugge, zijn op zoek naar hun kat Molly. Het huisdier is spoorloos sinds de brand voorbije zondag.

De woning van het gezin op de Brusselsesteenweg werd zondag compleet vernield door de brand. Ondertussen kon de familie op veel solidariteit rekenen. Zo startte een vriendin van de dochter zondag al met een inzamelactie voor het gezin. “We moeten er door”, zegt vader F.R. (53). “We hebben al enorm veel hulp gehad. Molly is het enige dat we nog echt ontbreken. Mijn dochter heeft haar drie jaar geleden in huis gehaald. Het zou voor ons veel betekenen als we haar vinden.”

De familie verblijft ondertussen bij de oudste dochter, die al een tijdje samenwoont met haar partner. Sinds vandaag heeft het gezin zicht op een huurhuis. “Het is een hele aanpassing. De ene verwerkt dat al wat sneller dan de andere. Je moet helemaal opnieuw beginnen en alles opnieuw kopen”, zegt de vader. De moeder was op het moment van de feiten als enige thuis. Zij heeft nog last van brandwonden op haar handen, maar stelt het goed.

Denk ook aan onze buren

Ook drie omliggende panden zijn tijdelijk onbewoonbaar door de brand voorbije zondag. De familie doet dan ook een oproep om hun buren zeker niet te vergeten. “We aanvaarden wat we kunnen gebruiken, maar we zijn niet de enige die getroffen zijn. Ook onze buren zijn veel kwijt door die brand. Spullen die we ondertussen hebben ontvangen en niet nodig hebben, gaan we met hen delen. Wat overblijft, gaat naar de kringloopwinkel of naar een goed doel.”

Buurt schiet in actie

De Zeeman op de Brusselsesteenweg is ondertussen een inzamelactie gestart voor de slachtoffers. “Enkele van de getroffen gezinnen zijn hier vaste klanten”, zegt filiaalhouder Nathalie Rogge (43). “Als lokale handelszaak is dit het minste wat je kan doen. Het moet echt verschrikkelijk zijn om zo je huis te verliezen. De spullen worden verdeeld onder alle vier de getroffen gezinnen.”

Wie ook iets wil doneren, kan dat tijdens de openingsuren op de Brusselsesteenweg 255 in Ledeberg. Tips over de vermiste kat kunnen gemeld worden bij Dierenasiel Gent op 09/222.53.03