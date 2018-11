Fabio Cammalleri en sterrenchef Sebastian Sandor slaan handen in elkaar voor topgastronomie in Patershol: rock-’n-rollpizzeria Barbaro maakt plaats voor restaurant Heritage Yannick De Spiegeleir & Michaël Vergauwen

06 november 2018

18u29 13 Gent Het blijft goed nieuws regenen voor liefhebbers van de betere keuken in Gent. Na het verbluffende rapport van 41 Gentse horecazaken in Gault&Millau maandag raakt nu bekend dat alweer een sterrenchef de weg vindt naar de Arteveldestad. Fabio Cammalleri van pizzeria Barbaro en chef Sebastian Sandor van tweesterrenzaak De Pastorale in Reet openen op woensdag 28 november samen het nieuwe toprestaurant Heritage.

Cammalleri is geen onbekende in de Gentse horecawereld. Vijf jaar geleden opende hij samen met zijn vrouw Ineke Krzanowski Caffé Rosario in de schaduw van het Belfort: een Italiaanse koffiebar waar het gezellig toeven is. Twee jaar geleden volgde de opening van Barbaro in de Rodekoningstraat: een restaurant dat bekend staat om zijn rock-‘n-rollantipasto en pizza’s met gedurfde ingrediënten zoals eend en bloedworst.

De zaak kan rekenen op een trouw cliënteel. Het runnen van twee bloeiende horecazaken eist echter een tol van Fabio en zijn partner. “Mede door de moeizame zoektocht naar pizzabakkers moesten mijn vrouw en ik vaak dubbele shifts draaien, waardoor we steeds minder tijd overhielden voor elkaar en ons dochter.”

Sterrenchef klopt aan

Begin juli klopt er echter een nobele onbekende aan de deur. “Hij toonde interesse in het pand van Barbaro en vroeg of hij het kon overnemen om zijn eigen restaurant te beginnen.” Fabio ging niet overstag. “Ik was niet geïnteresseerd om het pand over te laten, want Barbaro is tot op vandaag een succesvol restaurant. We moeten geregeld bezoekers weigeren omdat we volgeboekt zitten, maar ik vroeg de man wel of hij zijn gegevens kon achterlaten. Dan zou ik hem iets laten weten als er in de buurt een horecapand vrij kwam.”

Die onbekende man bleek Sebastian Sandor: een chef die heel wat adelbrieven kan voorleggen als chef van het tweesterrenrestaurant De Pastorale in Reet. “Samen met mijn vrouw besloot ik een tafeltje te reserveren bij De Pastorale. We waren verbluft door Sebastians keuken. Zelf ben ik een vleeseter, maar toch wist hij volledig te overtuigen met zijn gerechten met seizoensgebonden groenten en vis.”

Na die avond besliste Fabio om Sebastien een aanbod te doen om samen een restaurant te openen op de huidige locatie van Barbaro. En de rest is geschiedenis: eind deze maand opent in de Rodekoningstraat Heritage met Sebastian achter het fornuis en Fabio als gastheer. “Tot en met maandag 12 november kunnen mensen nog reserveren bij Barbaro. Daarna gaan we twee weken dicht voor de nieuwe inrichting van het restaurant om op woensdag 28 november opnieuw te openen als Heritage”, verduidelijkt Fabio.

Pizza als amuse

De Michelinsterren van De Pastorale verhuizen niet mee met de chef naar Gent. “We beginnen van nul, maar de ambitie is om gastronomie op een topniveau aan te bieden. De tevredenheid van onze gasten is de belangrijkste graadmeter. Al zullen we een ster natuurlijk niet weigeren”, lacht Fabio.

Hoewel de naam Barbaro straks verdwijnt blijft er een knipoog naar de bekende pizzeria. “Bij het aperitief zullen onze gasten kleine pizza’s als amuse aangeboden krijgen”, verklapt Fabio. Gasten kunnen kiezen tussen een vijf- zes- of zevengangenmenu. “De zeven gangen kosten 76 euro, voor een lunchmenu vragen we 36 euro.” Wie nu al benieuwd is naar de keuken van Heritage, kan een tafel reserveren via www.heritage.gent.