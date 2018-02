Extra vuilbak aan Graffitistraatje 22 februari 2018

Gemeenteraadslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) informeerde bij schepen van milieu Tine Heyse (Groen) naar de mogelijkheid om een vuilbak te plaatsen in de Werregarenstraat, beter bekend als het Graffitistraatje.





"De straat wordt niet alleen druk bezocht door jongeren om er graffiti te plaatsen, maar ook door toeristen. Helaas stellen we vast dat vooral de jongeren heel wat afval in dat straatje achterlaten: dit gaat van lege verfbussen, drankblikjes tot stukgeslagen flessen. Dit geeft geen fraaie beeld aan de talrijke bezoekers", motiveerde Deckmyn zijn vraag. "Ivago bekijkt op korte termijn om een afvalkorf te plaatsen aan de hoek van de straat. De straat zal ook een dagelijkse opkuisbeurt krijgen. Een vuilbak in het Graffitistraatje plaatsen is geen optie, omdat het risico op sluikstorten te groot is. Bovendien horen verfspuitbussen thuis bij het klein gevaarlijk afval en niet in een publieke vuilnisbak. We hopen dat een bijkomende afvalkorf om de hoek alvast aan het probleem kan tegemoet komen", stelt Heyse.





(YDS)