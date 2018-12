Extra politiecontroles op alcohol en drugs in marge van ‘Festival van de Ambiance’ Sam Ooghe

01 december 2018

12u05 0 Gent De Gentse politie heeft extra controles op alcohol, drugs en snelheid aangekondigd in de marge van het ‘Festival van de Ambiance’ in ‘t Kuipke vanavond.

De acties passen in de nieuwe ‘CRASH-controles’ van de Gentse flikken. De bedoeling van de controles is, zoals de naam het al zegt, crashes voorkomen. CRASH staat voor ‘Controle Roesmiddelen, Alcohol en Snelheid Handhaven’. De Gentse politie startte het initiatief omdat uit controles bleek dat zowel alcohol als snelheid in Gent pijnpunten blijven in het verkeer. “Een nieuwe aanpak dringt zich op”, vond de politie.

Door de acties aan te kondigen bij specifieke evenementen, zoals het Festival van de Ambiance, wil de politie de bezoekers wijzen op de grotere pakkans. De eerste CRASH-controles vonden plaats in de marge van de Horeca Expo. Ondanks de aangekondigde acties betrapte de politie daar 31 chauffeurs op twee uur de tijd met te veel alcohol in het bloed. “Een teken dat de acties nodig zijn”, aldus de politie.

De resultaten van de controles worden kort na het Festival bekendgemaakt.