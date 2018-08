Extra politie voor Europese match van KAA Gent 24 augustus 2018

02u39 0

In de Gentse binnenstad was er sinds gisterenmiddag serieus wat politie op de been. Omdat KAA Gent gisterenavond een Europese match speelde tegen Bordeaux was er extra waakzaamheid en politie voorzien. "De supporters van Bordeaux worden door ons vanuit het centrum begeleid naar de Ghelamco Arena", zegt Valentine Van de Bogaerde, woordvoerster bij de Gentse politie. "Een helikopter houdt van bovenaf alles in de gaten." Het bleef rustig, er waren geen incidenten te melden. (DJG)