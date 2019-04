Extra nummerplaatcamera’s aan onbewaakte knips Erik De Troyer

11 april 2019

17u22 5

Er komen in Gent nog eens 10 slimme camera’s bij die de knips moeten bewaken. De meeste knips hebben al zo’n camera gekregen, maar aan het Griendeplein, de Ham en de Hospitaalbrug zijn die er nog niet. En laat dat net de plaatsen zijn waar de knips aan de lopende band genegeerd worden.

Aan het Griendeplein was er in het verleden al een experiment met een slagboom. Die veroorzaakte problemen bij De Lijn. De chauffeurs hadden een bakje mee om de slagboom te openen, maar dat werkte niet altijd. Uiteindelijk werd die slagboom verwijderd. Sindsdien zijn er heel wat automobilisten die door de knip rijden in plaats van helemaal rond te rijden en op de Gasmeterlaan uit te komen. De knip aan de Ham is dan weer een verwarrende situatie voor veel automobilisten. Men mag de Ham wel in, maar niet als men staduitwaarts rijdt. De Hospitaalbrug is dan weer de ultieme sluipweg over de Coupure voor wie geen zin heeft in een lange rondrit doorheen die sector.

Er waren tot nu toe 32 dergelijke camera’s actief en dat moeten er nu 42 worden. Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) moet eerst wel nog groen licht vragen in de gemeenteraad.