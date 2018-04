Extra lockers voor daklozen op komst 25 april 2018

"Het project waarbij daklozen gebruik kunnen maken van lockers loopt nog maar enkele maanden, maar is er al zicht op resultaten?" Anne Schiettekatte kreeg een bevestigend antwoord van schepen Resul Tapmaz. "We hadden 30 lockers voor daklozen voorzien in de Dodoensdreef, en na een week waren die allemaal volzet. We merkten al snel dat er meer vraag dan aanbod was. Behalve het gebruiksgemak voor de mensen zelf, is er een bijkomend voordeel. Straathoekwerkers kunnen mensen zonder gsm daar makkelijk terugvinden, of bereiken via een brief op hun kastje. Verder hebben we geen enkel negatief signaal ontvangen. Een officiële evaluatie is er nog niet, maar het ziet er alvast naar uit dat dit project zal worden verdergezet, met meer lockers dan er vandaag zijn." (VDS)