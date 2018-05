Extra fietsenstallingen rond Korenmarkt tegen 'wildparkeren' 29 mei 2018

De massaal wildgeparkeerde fietsen blijven een probleem op de Korenmarkt. Dat stelt gemeenteraadslid Ömer Faruk Demircioglu (N-VA). De stad geeft hem gelijk, en blijft zoeken naar oplossingen. Dat blijkt echter een moeilijke zaak. "De Korenmarkt is een plein dat omwille van zijn architecturale waarde beschermd is", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). "Het is ook een plein waar zeer regelmatig evenementen plaatshebben. Beide factoren zorgen ervoor dat het moeilijk is om gepaste oplossingen te vinden." Er werden vroeger al acties ondernomen. Zo werd in het voorjaar van 2016 een 'fietsparkeervak' aangelegd voor de Albert Heijn. Maar na de Gentse Feesten van datzelfde jaar kwam een bouwwerk op het fietsparkeervak te staan, waardoor het niet meer gebruikt kon worden. Daarna kreeg de Pain Quotidien een terras dat pal tussen het fietsparkeervak en de ingang van Post Plaza ligt. Gebruikers moeten dus rond het terras lopen. "Er komen 40 fietsparkeerplaatsen bij in de Jan Van Stopenberghestraat, achter de McDonald's", stelt Watteeuw. "Verschillende stadsdiensten onderzoeken ook of er in de directe omgeving van de Sint-Michielshelling extra fietsparkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Tot slot loopt een onderzoek naar de realisatie van extra fietsparkeerplaatsen ter hoogte van de zijbeuk van de Sint-Niklaaskerk, naast het glazen paviljoen." (VDS)