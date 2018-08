Extra controles voor fietsers die stopstreep negeren 03 augustus 2018

02u48 0

De Gentse politie zal extra controleren op kruispunten, zoals aan dat van de Koning Albertlaan met de Aaigemstraat, omdat fietsers de witte stopstreep negeren. Daarover heeft de politie al verschillende meldingen en klachten gekregen. De regel is nochtans duidelijk: wanneer het verkeerslicht op rood springt, eigenlijk al bij oranje, moet iedereen stoppen aan het voorziene witte stoplicht. "Tijdens onze fietsacties hebben we vastgesteld dat fietsers vaak de stopstreep en het verkeerslicht voorbijrijden", klinkt het bij de politie. "Soms doen ze dat om ondanks het rode verkeerslicht toch door te rijden, soms wachten ze tot op de hoek van het kruispunt totdat ze denken dat de verkeerslichten in hun richting op groen staan." In bepaalde gevallen zijn er voor fietsers uitzonderingen. Sommige fietspaden lopen rechts langs het verkeerslicht. Het licht is enkel van toepassing voor het verkeer dat zich links ervan bevindt. De bijzondere verkeerborden B22 en B23 laten fietsers toe rechtsaf te slaan of rechtdoor te rijden bij de oranje/rode fase. (JEW)