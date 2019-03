Externe audit moet stad duidelijkheid verschaffen over subsidiëring vzw Jong: “Jeugdwelzijnswerk staat voor complexe opdracht” Yannick De Spiegeleir

07 maart 2019

Met het oog op het afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Jong zal een consultancybedrijf de financiële structuur van de jeugdwelzijnsorganisatie onder de loep nemen. "We willen het streven naar een budgettair evenwicht verzoenen met de doelstelling om een antwoord te bieden op de groeiende complexiteit van werken met kwetsbare jongeren", zegt schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen).

Vzw Jong is een cruciale partner van de Stad Gent op vlak van jeugdwelzijnswerk. De organisatie ontvangt jaarlijks 2,5 tot 3 miljoen euro van de stad met als opdracht om speelpleinwerking, vrijetijdsactiviteiten, trajectbegeleiders en mobiele jeugdwerkers in te zetten om jaarlijks 4.000 kwetsbare kinderen en jongeren (en hun ouders) te bereiken met 80 verschillende nationaliteiten.

De toenemende kinderarmoede en het stijgende aantal kinderen en jongeren in Gent tout court maken de opdracht van vzw Jong en haar 100-tal medewerkers er echter niet eenvoudig op. Langs de andere kant merkte de stad de afgelopen jaren ook dat de loonkosten van vzw Jong sneller stijgen dan de stadssubsidies. Een evolutie die voor een deel valt toe te schrijven aan de toenemende anciënniteit van het personeelsbestand die zich vertaald in een hogere loonkost.

Om een antwoord te bieden op die complexiteit van het dossier start het stadsbestuur, samen met vzw Jong, een externe audit op om de toekomstige financiële koers te bepalen van de jeugdwelzijnswerkorganisatie voor de komende zes jaar. Schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen) benadrukt dat er geen vermoeden is van misbruik van stadsmiddelen. “De audit zal de vraag moeten beantwoorden hoe het jeugdwelzijnswerk zakelijk moet georganiseerd worden om te voldoen aan de complexe opdracht die van vzw Jong verwacht wordt”, verduidelijkt de schepen. Op die manier wil de stad onder meer een beeld krijgen van de inkomende geldstromen en de toewijzing ervan aan de opdrachten waarvoor ze bestemd waren. Een meting van de werklast moet over- of onderfinanciering detecteren. “Door de toenemende complexiteit staan sommige jeugdwerkers in het veld onder druk. Ook dat is een aandachtspunt van de externe audit”, stelt de schepen.

Bart Van de Putte, voorzitter van vzw Jong, bevestigt dat zijn organisatie achter de auditopdracht staat. “Inhoudelijk zijn we tevreden over onze werking, maar financieel staan we voor een grote uitdaging. We willen bekijken wat er op dat vlak mogelijk is en tegelijkertijd willen we dat onze jeugdwerkers hun engagement naar kwetsbare jongeren en hun ouders volop kunnen behouden”, besluit Van de Putte.