Expo ‘Lang leve de muziek!’ ontvangt 40.000ste bezoeker Yannick De Spiegeleir

05 april 2019

16u19 0 Gent Vandaag kreeg de tentoonstelling Lang leve de muziek! 60 jaar liedjes uit de Lage Landen haar 40.000ste bezoeker over de vloer. Mevrouw Christine Vande Pitte uit Gent stond volledig onverwacht zelf in de spotlight en werd verwelkomd door schepen van Cultuur Sami Souguir met een mooie ruiker bloemen en een leuke muzikale attentie.

Sami Souguir, schepen van Cultuur: “ Deze tentoonstelling zit in de top van de tentoonstellingen die in de abdij, en zelfs met uitbreiding in Gent gehouden worden. En het bezoekersaantal gaat nog steeds in stijgende lijn, dat merken we als we een blik werpen op de online tickets. We verwachten zeker nog 20.000 bezoekers.”

De Expo:: Lang leve de muziek! brengt meer dan 2000 m2 interactief muziekplezier. Deze muzikale tentoonstelling begint in de jaren ’50 met de gouden jaren van het luisterlied en eindigt vandaag. Vele genres en stijlen verder. Alle Nederlandstalige muziek komt aan bod: het luisterlied, het chanson, de kleinkunst, rock-‘n roll, folk, blues, pop, protestliederen, hiphop, hardrock schlager, humor….. Het is een eenmalig en uniek eerbetoon aan meer dan 200 artiesten uit België en Nederland.

De reacties van de bezoekers tot nu toe liegen er niet om: van ‘geweldig interessant’ tot ‘de leukste expo ooit’ tot ‘tijd tekort, dus komen we nog eens terug’, ‘deze tentoonstelling is pure feelgood, je begint vanzelf te swingen en te zingen’.

De Expo:: Lang leve de muziek! met de mooiste liedjes, memorabele televisiefragmenten en de wonderlijke verhalen van Belpopkenner Jan Delvaux loopt nog tot en met Pinkstermaandag 10 juni 2019.