Expo in AZ Sint-Lucas 06 april 2018

02u31 0

In het onthaal van AZ Sint-Lucas kunnen bezoekers nog tot zondag 15 april 25 bijzondere kunstwerken bewonderen. De kunstwerken zijn gemaakt door mensen met een zeldzame stofwisselingsziekte. "De tentoonstelling 'Expression of Hope' past in een wereldwijd project dat enerzijds een stem wil geven aan mensen die dagelijks te kampen hebben met een lysosomale stapelingsziekte en anderzijds anderen wil sensibiliseren voor deze zeldzame aandoeningen", klinkt het. De tentoonstelling wordt ondersteund door patiëntenverenigingen wereldwijd en is dit jaar niet enkel te zien in het AZ Sint-Lucas in Gent, maar ook in ziekenhuizen in Brussel, Luik en Charleroi. (YDS)