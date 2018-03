Experts: Naar rechtbank stappen heeft helemaal geen zin 06 maart 2018

Ouders die naar de rechtbank stappen tegen het inschrijvingssysteem vangen waarschijnlijk bot. Dat zegt Johan Lievens, onderzoeker onderwijsrecht aan de KULeuven. "De vrije keuze van onderwijs in de grondwet gaat vooral over de keuze tussen een katholieke of niet-katholieke school. Dat komt in Gent niet in het gedrang", stelt hij. "Het probleem is de capaciteit, er is gewoon te weinig plaats. Juridisch gezien is het grondrecht van de vrije keuze niet méér in het gedrang gekomen met het systeem dan zonder. De grondwet geeft geen recht op een specifieke richting op een specifieke locatie. Kinderen selecteren op basis van de sterkte van hun 'kampeerteam' is even fair of unfair als dit. Al zal het systeem wel voor verbetering vatbaar zijn." Ook Christophe Vangeel, onderwijsadvocaat in Antwerpen, betwijfelt het nut van een rechtszaak. "Je stapt beter naar de Commissie Leerlingenrecht. Het grote nadeel van de rechtbank is tijd. Zelfs àls je gelijk krijgt, volgt een vonnis pas na vele jaren. Zelfs een kortgedingrechter kan niet zomaar een uitspraak doen, omdat die niet ten gronde kan beslissen. Een pasklaar antwoord is er niet." (VDS)