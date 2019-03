Experts debatteren over strijd tegen tienerpooiers op Speakers Corner: “Vertrouwen van slachtoffers herstellen is het allerbelangrijkste” Yannick De Spiegeleir

03 maart 2019

18u49 4 Gent Het maandelijkse debatprogramma ‘Speakers Corner’ in het Belfort Stadscafé boog zich zondagochtend over de problematiek van tieners die door pooiers in de prostitutie worden gedwongen. “De meeste zaken situeren zich in Antwerpen, maar ook in Gent zijn er in het verleden al veroordelingen geweest van pooiers én klanten van tienerprostituees”, getuigt leden van het gespecialiseerde team Meprosch van de Politie Gent.

Bij het nieuwe Vlaamse meldpunt voor slachtoffers van tienerprostitutie zijn sinds begin dit jaar al 28 meldingen geregistreerd. Dat was deze ochtend te horen op een nieuwe editie van Speakers Corner in het Belfort Stadscafé. Klaus Vanhoutte, directeur van Payoke, Saskia Van Nieuwenhove van vzw Nest die minder- en meerderjarige slachtoffers van mensenhandel opvangt, professor en voormalig Algemeen Directeur van het Agentschap Jongerenwelzijn Jean-Pierre Vanhee en twee leden van het gespecialiseerde team Meprosch van Politie Gent gingen in debat met elkaar over het onderwerp.

Van Nieuwenhove richtte vzw Nest op na het overlijden van Jordy, de 18-jarige jongeman die zijn jeugd spendeerde in instellingen en tragisch om het leven kwam na in een tentje in de Blaarmeersen. Sindsdien namen ze verschillende slachtoffers van tienerprostitutie in huis. “We moeten publiek het debat durven voeren over welke behandeling die meisjes krijgen als ze een trauma hebben meegemaakt en het slachtoffer werden van wel tien verkrachtingen per nacht. Ze komen in jeugdinstellingen terecht waar ze als ze zeven goede dingen doen een cola als beloning krijgen. Die jongeren hebben nood aan een individuele aanpak die ik hen met vzw Nest tracht te bieden.” Ook de bijstand die de meisjes krijgen in de rechtbank kan volgens Van Nieuwenhove beter. “Terwijl de daders de duurste topadvocaten kunnen inschakelen, verschijnen de meisjes soms zonder advocaat voor de rechter. Onaanvaardbaar in onze rechtstaat.”

Professor Vanhee treedt haar bij. “We hebben met Jordy een wake-up call gekregen, die ook is aangekomen. Ook bij de slachtoffers van mensenhandel moeten we de vraag opnieuw stellen: wat doen we daar nu aan? De allerbelangrijkste taak van de hulpverlening is het vertrouwen herstellen tussen de jongere en volwassenen. Ze moeten het gevoel hebben dat er iemand voor hen is.”

In de zaal vroeg iemand uit het publiek hoe het zit met de veroordeling van ‘klanten’ die zich vergrijpen aan een tienerprostituee. “Er waren in het verleden rechtzaken, ook in Gent, waarbij klanten zijn veroordeeld”, antwoordde een lid van het Meprosch-team. “De rechter oordeelde dat de klant geacht wordt om te weten of hij al dan niet te maken heeft met een minderjarig meisje. Een belangrijk precedent.”