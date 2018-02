Expertencommissie kunst MSK al opgeheven 20 februari 2018

De expertencommissie die de echtheid van de werken in de Toporovski-collectie in het Gentse MSK moest onderzoeken, is op de eerste dag van de werkzaamheden al ontbonden. Dat meldt voorzitter Thomas Leysen.





De commissie kan naar eigen zeggen onmogelijk haar taak uitvoeren omdat de stad Gent, de Stichting Dieleghem en het MSK "onaanvaardbare" voorwaarden stellen, klinkt het. De expertencommissie werd samengesteld nadat er twijfel was ontstaan over de herkomst van een collectie Russische kunstwerken in het MSK. Gisterenochtend was een eerste werkvergadering gepland in het MSK, maar die verliep niet zoals gepland. Er werd een brief van de advocaat van de Stichting Dieleghem - de eigenaar van de werken - voorgelegd, waarin een aantal voorwaarden werden gesteld die voor de commissie "onaanvaardbaar" zijn, waarop de commissie besliste haar activiteiten stop te zetten. Raadslid Karlijn Deene (N-VA) nam gisterenavond de stad onder vuur. "Er is geen sprake van de beloofde transparantie. Dit bezorgt Gent én Vlaanderen fikse imagoschade." Schepen Annelies Storms (sp.a) ging in het verweer. "Ik heb met verbazing akte genomen van de beslissing van de expertencommissie en betreur deze beslissing. Wij hebben wel degelijk onze medewerking verleend. Ik zal in de komende periode samenzitten met de directie van het museum om te overleggen hoe we tot een oplossing kunnen komen." (YDS)