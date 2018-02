Exotisch kroos kleurt vijver rood 24 februari 2018

Een opmerkelijk beeld in het Sint-Baafskouterpark achter het zwembad Rozebroeken. Daar heeft een pak kroos zich ontwikkeld, maar in plaats van de klassieke groene kleur ziet de vijver volledig rood. Nee, het gaat niet om een verkiezingsstunt van de sp.a, wel om de grote kroosvaren, een plant die oorspronkelijk in de warmste delen van Noord- en Zuid-Amerika voorkwam, maar intussen over de hele wereld verspreid raakte. De rode kleur wijst er op dat er te veel voedsel in het water zit, mogelijk door mensen die de eenden eten geven. Over enkele dagen zou het rode goedje verdwenen moeten zijn. (EDG)