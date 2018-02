Exhibitionist in Brugse Poort 26 februari 2018

Een man heeft zich op zaterdagavond in de Brugse Poort bevredigd voor de neus van een bewoonster die haar auto parkeerde. Dat meldt het slachtoffer zelf. Het voorval gebeurde in de buurt van de Hulstboomstraat en de Bevrijdingslaan, niet ver van Jenaplanschool De Feniks. De vrouw zag hoe de exhibitionist haar volgde terwijl ze zich wilde parkeren. Toen ze zag wat er gebeurde, reed ze weg. Zondag diende het slachtoffer klacht in bij de politie. Eventuele andere slachtoffers worden verzocht om alles te melden bij de politie. (OSG)