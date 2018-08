Ex-politiewoordvoerder voert campagne in Baskenland 28 augustus 2018

Terwijl alle politici proberen zo veel mogelijk affiches aan Gentse ramen te krijgen, voert er ééntje campagne in... Baskenland. Ex-woordvoerder van de Gentse politie Manuel Mugica-Gonzalez (Open Vld) verblijft daar en vond tal van locals bereid een van zijn T-shirts met zijn beeltenis op aan te trekken. Gonzalez heeft als zoon van een zogenaamde 'Niño de la guerra' roots in Baskenland. Hij is trouwens niet de eerste liberaal die op een bizarre plek campagne voert. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen gingen Edmond Cocquyt Jr en Mania Van Der Cam nog een dag campagne voeren in Antwerpen. (EDG)