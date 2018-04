Ex-partij verbaasd: "Flexibel met principes" 26 april 2018

Sp.a-Groen lijsttrekker Rudy Coddens was naar eigen zeggen verbaasd door de beslissing.





"Om meer dan één reden. Op onze oproep binnen de partij om kandidaturen in te dienen om op de lijst te staan kwam van Mieke geen reactie. Ik vond dat vreemd. Toen ik Mieke belde met de vraag of ze het misschien vergeten was, antwoordde ze dat ze niet meer aan politiek wilde doen om persoonlijke redenen. Vreemd dus, deze keuze. Vooral ook de partijkeuze: om van sp.a naar Open Vld over te stappen moet je wel héél flexibel zijn met basisprincipes. Maar ik respecteer haar beslissing." Opvallend was dat sp.a deze week nog niet op de hoogte was, hoewel de beslissing maanden geleden genomen werd.





De plaats van Mieke Bouve in de gemeenteraad wordt niet ingenomen door een socialist, maar wel door een kandidaat van Groen. Karla Persyn (66), een gewezen kinderverzorgster, stond als eerste op de lijst van opvolgers. (EDG)