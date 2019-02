Ex-gouverneur Jan Briers kandidaat op CD&V-Kamerlijst in Oost-Vlaanderen Yannick De Spiegeleir TVC

10 februari 2019

11u16

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 Gent Jan Briers (65), gewezen gouverneur van Oost-Vlaanderen, is bij de verkiezingen van 26 mei kandiddaat voor CD&V. Hij wordt eerst opvolger op de Kamerlijst in Oost-Vlaanderen, deelt minister en CD&V-Kamerlijsttrekker Pieter De Crem mee.

De keuze voor CD&V is verrassend te noemen, omdat Briers gelinkt werd aan N-VA. In 2013 droeg de N-VA hem voor als gouverneur van Oost-Vlaanderen. Dat veroorzaakte heel wat controverse, omdat Briers als onafhankelijke geen partijkaart had. Op dat moment had Briers ook geen enkele politieke ervaring. Briers staat dit jaar voor de verkiezingen op de CD&V-lijst voor Oost-Vlaanderen voor de Kamer, als eerste opvolger.

“Ik koester een bijzondere en hechte band met de anderhalf miljoen Oost-Vlamingen via de toen nog 65 en vandaag 60 burgemeesters. Als gouverneur vormde ik van 2013 tot 2018 een belangrijke schakel tussen de verschillende bestuursniveaus, steeds om strategische projecten waar élke burger goed bij vaart, tot een goed einde te brengen. Dit heel mooie traject wil ik graag verderzetten. Ik werkte de voorbije jaren ook nauw samen met minister De Crem op het vlak van veiligheid, het welzijn van onze mensen en ondernemen”, zegt Jan Briers in een mededeling.

“Jan Briers is een ervaren bruggenbouwer, ook internationaal gerenommeerd, met een grote liefde voor Oost-Vlaanderen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat hij zijn engagement voor de provincie nu kan verderzetten binnen de CD&V en kijk uit naar een hechte samenwerking ten voordele van iedere Oost-Vlaming”, zegt Pieter De Crem.