Evergem denkt na over nieuw zwembad 02u29 0 Gent Evergem denkt na over de toekomst van het zwembad op de Hoge Wal in Ertvelde. Na meer dan veertig jaar is het hoog tijd voor een grondige verbouwing, of moet er een nieuw zwembad komen.

Omdat het volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn, wil de meerderheid van N-VA en CD&V die belangrijke knoop zelf niet meer doorhakken. "Of er een nieuw zwembad moet komen of niet, is iets wat de nieuwe bestuursploeg in 2019 zal moeten beslissen", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Dat er iets zal moeten gebeuren met ons zwembad, is een feit. Het dateert van het midden van de jaren zeventig. Tien jaar geleden werden de technieken al eens allemaal vernieuwd, maar nu dringt een totale aanpak zich op. Of het wordt een grondige verbouwing of het wordt een nieuwbouw. Ik wil niet vooruit lopen op de beslissing, maar wellicht zal een hernieuwbouw de enige oplossing worden. Naast het peuterbad is er nog plaats om een nieuw zwembad van 25 meter lang te bouwen. We zouden dan kunnen kiezen voor een bad met zes zwembanen in plaats van vier. Maar dan spreek je al snel over een dossier van vier miljoen euro." (JSA)