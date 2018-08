Event-Team strikt Liv Van Aelst 29 augustus 2018

De vzw Event-Team uit Evergem en Gent strikt musicalactrice Liv Van Aelst voor hun nieuwe productie. Liv Van Aelst was al te zien in de musicals Nonsens, The Little Mermaid, Doornroosje en Rubens, en mag nu de rol van oma vertolken in de nieuwe versie van 'Roodkapje, de musical', die in het voorjaar van 2019 in première zal gaan in het Cultuurcentrum van Evergem. Liv zal schitteren naast onder andere Dorothy Wuyts, Liesa Naert, Tim Asselman, Katrien De Becker en leerlingen van de musicalopleiding van Event-Team.





Vanaf april tot midden juni volgend jaar is de voorstelling te zien in onder andere Sint-Niklaas, Oostkamp, Alsemberg, Leopoldsburg, Gent, Izegem, Lebbeke, Waregem, Ninove, Mol, Oostende, Heist-op-den-Berg, Evergem, Scherpenheuvel en Knokke. Tickets voor de musical zijn te koop via de website www.teleticketservice.com en via de lokale theaters. (JSA)