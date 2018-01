Even luid als voorbijrijdende auto AL 4.000 GENTENAARS WILLEN NAAM OP KLOKSLAG-KUNSTWERK STADSHAL YANNICK DE SPIEGELEIR

26 januari 2018

02u48 0 Gent Je naam vergezeld van een klokslag zien verschijnen op een lichtkrant aan de Stadshal. Dat is wat het nieuwe kunstwerk van Kris Martin sinds gisteren mogelijk maakt voor elke Gentenaar. Goed voor 250.000 klokslagen die de komende elf weken zullen weerklinken over het Emile Braunplein. "Elke klokslag betekent voor iemand de bevestiging van zijn bestaan", zegt Martin.

Het nieuwe opmerkelijke kunstwerk in de Gentse binnenstad kwam er niet zonder slag of stoot. Oorspronkelijk had Kris Martin het idee opgevat om de naam van elke Gentenaar alfabetisch op de lichtkrant te laten verschijnen. Hij stootte echter op de privacywetgeving die het niet toelaat om zomaar gegevens uit het bevolkingsregister in de openbare ruimte te publiceren.





Het project werd in samenspraak met opdrachtgever S.M.A.K. bijgestuurd: Gentenaars kunnen via een e-mail hun toestemming geven om mee te werken aan For Whom II, zoals het kunstwerk heet. Voor de start van het project gisterennamiddag gaven al zo'n 4.000 Gentenaars hun zegen. Wie liever onbekend blijft, krijgt een anonieme klokslag.





Tien seconden

Afgewisseld met de tekst 'Anonymous' doken gisteren al enkele namen op aan de lichtkrant boven de Grote Triomfante. Die klok luidt elke tien seconden een zachte slag tussen 10 en 16 uur op elke werkdag. En dat nog tot 6 mei. Volgens de makers produceert een klokslag 50 decibel. Met omgevingsgeluid erbij kwamen we gisteren met een app uit op 70 decibel. Dat is het geluid van een normale conversatie tussen enkele mensen, een auto die voorbij rijdt of een stofzuiger.





Martin ziet er geen graten in dat hij door de privacywetgeving niet de naam van elke Gentenaar kan tonen. "Mensen moeten er nu moeite voor doen om actief aan het project deel te nemen. Het heeft onverwacht voor een grote betrokkenheid gezorgd, want er kwamen al heel wat reacties binnen", zegt de kunstenaar. Door elke Gentenaar een gepersonaliseerde klokslag te schenken, wil hij hen de kans geven om uit de anonimiteit te breken. "Het is een thema waar veel mensen vandaag mee bezig zijn. Denk maar aan gepersonaliseerde nummerplaten. Dit project geeft mensen de mogelijkheid om te zeggen: ik besta."





Net zoals bij de voorstelling van de kunstwerken op de Korenmarkt enkele maanden geleden zijn de meningen verdeeld over het nieuwe kunstproject aan het Braunplein. Al ligt het kostenplaatje wel beduidend lager: 'For Whom II' is begroot op 15.000 euro. "De combinatie van de moderne lichtkrant en de historische klok heeft iets anarchistisch. Als ik een Gentenaar was, zou ik wel meewerken aan het project", lacht de Britse toerist Mick Egan. Studentes Jana en Marie kijken gefascineerd naar de lichtkrant. "We waren nieuwsgiering naar de bedoeling. Best grappig dat je hier plotseling je naam kan zien opduiken."





Peter, een medewerker van het Fietspunt onder de klokkenstoel, is minder lovend. "Ik word nu al zenuwachtig van die klokslagen. En dan te denken dat ik deze toestand nog elf weken moet uithouden. Als het me echt te veel wordt, trek ik de stekker uit", grapt hij. "Bovendien vind ik het kunstwerk totaal niet creatief. En neen, ik ben niet tegen kunst. Ken je dat werk van Jan Fabre met kevers? Dàt is kunst." Zijn collega Paul Dillen deelt zijn mening niet. "Ik vind het een mooi eerbetoon aan de Gentenaars."





Certificaat

Gentenaars die hun naam bij 'hun' klokslag willen, kunnen daarvoor de komende weken nog een mailtje sturen naar mijnnaam@smak.be. Aan het einde van het project kunnen deelnemers een certificaat bekomen, gesigneerd door de kunstenaar.