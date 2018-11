Even geen treinverkeer omdat auto vast zit op sporen Wouter Spillebeen

12 november 2018

16u30 0 Gent Een 37-jarige chauffeur uit Zele is maandagochtend iets na 10 uur even de controle over zijn stuur kwijtgeraakt op de spoorwegovergang ter hoogte van de Afrikalaan in Gent.

De chauffeur kwam vast te zitten op de sporen ter hoogte van de Decathlon. Daardoor was het treinverkeer even verstoord tussen Wondelgem en het station Gent Dampoort. Na een twintigtal minuten was de wagen alweer van de sporen weggehaald en was de situatie volledig hersteld, liet de NMBS weten. De hinder was dus van korte duur. De chauffeur raakte niet gewond.